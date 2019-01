Medien : Heidi Klum allein in der «Topmodel»-Jury - viele Gastjuroren

von dpa

07. Januar 2019, 14:50 Uhr

Heidi Klum wird in der nächsten Staffel ihrer «Topmodel»-Show zum ersten Mal als einziges festes Mitglied in der Jury sitzen. Unterstützung holt sich die 45-Jährige unter anderem von Model-Kolleginnen wie Gisele Bündchen, Winnie Harlow und Toni Garrn, wie ProSieben mitteilte. In jeder «Germany's Next Topmodel»-Folge soll ein anderer Gast die Kandidatinnen schulen und gemeinsam mit Klum entscheiden, wer aus dem Rennen fliegt. Die Staffel läuft ab dem 7. Februar immer donnerstags um 20.15 Uhr.