Konflikte : HDP fordert von Deutschland mehr Unterstützung für Türkei

von dpa

erstellt am 30.Dez.2017 | 04:47 Uhr

Der seit mehr als einem Jahr in der Türkei inhaftierte Chef der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, Selahattin Demirtas, hat Präsident Recep Tayyip Erdogan kritisiert und mehr Unterstützung aus Deutschland für sein Land gefordert. Die Regierungspartei AKP und ihr Vorsitzender Erdogan hätten den Demokratisierungsprozess in der Türkei gestoppt, um ihr eigenes islamistisches Projekt zu verwirklichen, sagte Demirtas der «Bild»-Zeitung. Er erwarte von Deutschland Unterstützung bei der Entwicklung der Rechte und Freiheiten in der Türkei im Rahmen der EU-Werte.