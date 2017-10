Notfälle : Havarierter Frachter soll am Abend gerettet werden

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017 | 08:24 Uhr

Der nächste Rettungsversuch für den auf Grund gelaufenen Frachter vor der ostfriesischen Insel Langeoog soll am Abend gegen 19.30 Uhr beginnen. Dann wolle das Havariekommando das günstige Hochwasser nutzen, sagte ein Sprecher. Der Frachter hat gut 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel als Betriebsstoffe an Bord. Bisher wurde kein Schadstoffaustritt festgestellt. Die 225 Meter lange, unbeladene «Glory Amsterdam» hatte sich gestern bei starkem Seegang in der Deutschen Bucht losgerissen.