Notfälle : Havarierter Frachter in Wilhelmshaven eingetroffen

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017 | 22:29 Uhr

Der vor der Nordseeinsel Langeoog auf Grund gelaufene Frachter «Glory Amsterdam» ist nach Wilhelmshaven geschleppt worden. Drei Schlepper zogen das manövrierunfähige Schiff in den Hafen. Dort soll nun überprüft werden, wie funktionsfähig das Schiff ist. Die Überführung nach Wilhelmshaven begann am Donnerstagmorgen, als Schlepper das Schiff in tieferes Wasser zogen. Der Frachter hat als Treibstoff 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel an Bord. Ein Austritt von Schadstoffen konnte nach Angaben des Havariekommandos nicht festgestellt werden.