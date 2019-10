Buntes : Halloween: Klum lässt sich in Schaufenster verkleiden

von dpa

31. Oktober 2019, 17:02 Uhr

Wenige Stunden vor ihrer traditionellen Halloween-Party hat sich TV-Star Heidi Klum publikumswirksam in einem New Yorker Schaufenster verkleiden lassen. Das 46-jährige Model betrat - umringt von einem Team aus Stylisten, PR-Leuten und Smartphones - den Raum eines großen Internethändlers an einer Einkaufsstraße in Manhattan. Sie winkte ein paar Dutzend Schaulustigen vor dem Fenster zu und bekam immer wieder Handys gereicht, um ihre Social-Media-Kanäle zu bedienen. Das aufwendige Styling soll mehrere Stunden dauern.