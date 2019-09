Wahlen : Habeck: «Fantastisches Ergebnis» für die Grünen

von dpa

01. September 2019, 20:28 Uhr

Grünen-Chef Robert Habeck hat sich sehr zufrieden über das Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg geäußert. «Wenn man es einordnet in den größeren Rahmen, ist es ein fantastisches Ergebnis», sagte er im ZDF. Das Ergebnis liege nun etwas unter den Umfragen, das sei aber verständlich. In beiden Ländern seien potenzielle Grünen-Wähler zu den Regierungsparteien CDU oder SPD gewechselt, um zu verhindern, dass die AfD stärkte Kraft wird. «Das ist nachvollziehbar», sagte er.