Parteien : Grüne wollen Ressorts Umwelt, Agrar oder Verkehr

von dpa

erstellt am 11.Nov.2017 | 07:16 Uhr

In einer möglichen Jamaika-Koalition wollen die Grünen die Ressorts Umwelt, Agrar oder Verkehr beanspruchen. Das bestätigte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann der «Bild». Der Klimaschutz stehe bei seiner Partei «an erster Stelle» so Kretschmann. Die Grünen garantierten, dass ein zentrales Thema wie der Klimawandel ganz oben auf der politische Agenda stehe. Bis kommenden Donnerstag wollen CDU, CSU, FDP und Grüne ihre laufenden Sondierungen abschließen und dann prüfen, ob sie in Koalitionsverhandlungen eintreten.