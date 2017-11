Parteien : Grüne werben für Familiennachzug von Flüchtlingen

von dpa

erstellt am 15.Nov.2017 | 11:18 Uhr

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat Union und FDP aufgefordert, den Familiennachzug für Flüchtlinge zu ermöglichen. Niemand werde in Frage stellen, dass Familien zusammengehören. In dem Fall müsse klar sein, dass dies auch für Flüchtlinge gelten müsse, sagte Göring-Eckardt insbesondere an die Adresse der Union. Diese sieht für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus keine Möglichkeit, den Familiennachzug wieder zuzulassen. Derzeit ist für diese Flüchtlinge der Nachzug von Angehörigen bis März 2018 ausgesetzt.