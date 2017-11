Parteien : Grüne bieten Kompromisse beim Verkehr an

von dpa

erstellt am 17.Nov.2017 | 16:15 Uhr

Die Grünen haben in den stockenden Jamaika-Sondierungen Union und FDP ein Kompromissangebot beim Streitthema Verkehr gemacht. Darin fehlt unter anderem die von der Ökopartei bisher geforderte höhere Besteuerung von Diesel. Von einem festen Datum für ein Verbot der Neuzulassung von fossilen Verbrennungsmotoren haben sich die Grünen in den Jamaika-Sondierungen schon verabschiedet. Damit wollen die Grünen Bewegung in die festgefahrene Situation bringen. Morgen wollen die Jamaika-Parteien erneut über das Thema Verkehr verhandeln.