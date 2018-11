Brände : Großfeuer bei Schweinezüchter - 2 500 Tiere tot

von dpa

17. November 2018, 07:44 Uhr

Bei einem Großbrand in Nordrhein-Westfalen sind bei einem Schweinezüchter rund 2 500 Tiere verendet. Wie die Polizei mitteilte, steht eine große Scheune seit dem frühen Samstagmorgen in Flammen. Rund 100 Löschkräfte machten sich in der Dunkelheit auf den Weg nach Mettingen - einer Gemeinde an der Grenze zu Niedersachsen. «Die Feuerwehr hat hier wohl noch bis in die Mittagsstunden zu tun», sagte ein Sprecher der Polizei. Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es. Wie es zu dem Brand kam, konnten die Behörden noch nicht sagen.