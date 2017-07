G20 : Gratiskonzert für G20-Polizisten in der Elbphilharmonie

Eine knappe Woche nach dem G20-Gipfel sind am Abend gut 2000 Polizisten zu einem Sonderkonzert in der Hamburger Elbphilharmonie eingeladen. Alle Plätze des großen Saals seien für die Beamten aus ganz Deutschland und ihre Partner vorgesehen. Das kündigte das veranstaltende «Hamburger Abendblatt» zusammen mit der Elbphilharmonie an. Das Konzert des Pianisten Sebastian Knauer ist kostenlos. Die Zeitung» hatte dazu aufgerufen, den 20 000 Polizisten für ihren G20-Einsatz in Hamburg zu danken.

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 02:08 Uhr