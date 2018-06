Banken : Google startet seinen mobilen Bezahldienst in Deutschland

von dpa

26. Juni 2018, 12:56 Uhr

Google bringt seinen Smartphone-Bezahldienst nach Deutschland und kommt damit dem Rivalen Apple zuvor. Bei Google Pay ersetzt ein Telefon mit dem Google-Betriebssystem Android die Kreditkarte, zum Zahlen hält man das Gerät im Laden an das Terminal. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen per NFC-Funk unterstützen - das ist bei einem großenTeil der Terminals in Deutschland bereits möglich. Außerdem kann man mit Google Pay auch bei Online-Käufen sowie in Apps bezahlen. Das Bezahlen per Smartphone gilt schon seit Jahren als Zukunftsvision.