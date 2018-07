Unfälle : Gondel fliegt aus Karussell - vier Kinder verletzt

von dpa

22. Juli 2018, 01:15 Uhr

Bei einem Unfall auf einem Karussell sind während eines Straßenfests in Baden-Württemberg vier Kinder verletzt worden, eines von ihnen schwer. Aus ungeklärter Ursache hatte sich am Nachmittag eine Gondel des Fahrgeschäfts auf dem Neckarremser Straßenfest in Remseck gelöst und prallte gegen eine weitere Gondel. Drei der verletzten Kinder saßen demnach in der Gondel, die sich während der Fahrt löste. Wie das vierte Kind verletzt wurde, ist nochunklar. Das Karussell wurde vorläufig stillgelegt.