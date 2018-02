Olympia : Gold-Chancen für Biathletinnen und Team der Kombinierer

von dpa

22. Februar 2018, 02:38 Uhr

Pyeongchang (dpa)- Gibt es heute weitere Goldmedaillen für die deutsche Olympia-Mannschaft? In Pyeongchang haben dann zwei Teams glänzende Aussichten. Mit der Mixed-Staffel war Gold schon greifbar, doch am Ende gingen die deutschen Biathleten am Dienstag leer aus. Die Frauen-Staffel will es nun besser machen. Zwei Tage nach dem Dreifachsieg greifen die deutschen Nordischen Kombinierer nach dem nächsten Triumph. Mit der Mannschaft soll es von der Großschanze und nach 4x5 Kilometern das dritte Gold in Südkorea geben.