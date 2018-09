Fußball : Götze wieder nicht im BVB-Kader 

von dpa

29. September 2018, 18:20 Uhr

Mario Götze steht zum dritten Mal in Folge nicht im Kader des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der Siegtorschütze des WM-Finales 2014 gehörte wie schon bei den Spielen in Hoffenheim und gegen Nürnberg nicht zum Aufgebot des BVB im Spiel bei Bayer Leverkusen. In den vergangenen Tagen hatte der 26-Jährige krankheitsbedingt mit dem Training ausgesetzt, heute postete er bei Instagram Videos von einer Einheit im Fitnessraum. «Er hat eine Erkältung gehabt, nichts Dramatisches», sagte Sportdirektor Michael Zorc dem TV-Sender Sky.