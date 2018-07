Tennis : Görges im Wimbledon-Achtelfinale

von dpa

06. Juli 2018, 18:22 Uhr

Zum ersten Mal hat Tennisspielerin Julia Görges in Wimbledon den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Sie gewann ihr umkämpftes Drittrunden-Match gegen die Tschechin Barbora Strycova 7:6, 3:6, 10:8. Nach knapp drei Stunden machte Görges ihren Erfolg perfekt und zog als erste Deutsche in die Runde der besten 16 ein. Am Montag spielt Görges gegen Donna Vekic aus Kroatien um einen Platz im Viertelfinale.