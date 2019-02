Konflikte : Gipfel zwischen Trump und Kim gescheitert

von dpa

28. Februar 2019, 08:55 Uhr

Der zweite Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Joing Un ist gescheitert. Die Gespräche in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi wurden ohne die geplante gemeinsame Erklärung vorzeitig abgebrochen. Das Weiße Haus sprach trotz der Uneinigkeit von «sehr guten und konstruktiven Treffen» in Hanoi. Die «jeweiligen Teams» der USA und Nordkoreas wollten die Gespräche in Zukunft fortsetzen. Trump wollte noch am Donnerstag die Rückreise in die USA antreten.