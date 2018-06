Kriminalität : Giftlabor in Kölner Hochhaus: weitere Wohnungen durchsucht

von dpa

15. Juni 2018, 15:17 Uhr

Im Fall des möglicherweise für einen Terroranschlag hergestellten Super-Giftes Rizin leuchten die Ermittler das Umfeld des festgenommenen Tunesiers aus. In dem Kölner Hochhaus, in dem der 29-jährige wohnt, durchsuchten Polizisten unter anderem mehrere leerstehende Wohnungen. Es bestehe der Verdacht, dass der verhaftete Tunesier auch zu diesen Zutritt gehabt habe, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Der 29-Jährige soll bereits seit mehreren Wochen biologische Waffen in seiner Wohnung hergestellt haben und bei der Produktion seines tödlichen Gifts weit fortgeschritten sein.