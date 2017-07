Prozesse : Gift im Brotaufstrich: Mutmaßliche Lidl-Erpresser vor Gericht

Vor dem Dortmunder Landgericht beginnt heute der Prozess gegen zwei mutmaßliche Erpresser des Lebensmittel-Discounters Lidl. Die beiden Männer sollen im Herbst 2016 in mehreren E-Mails und Briefen an die Firmenzentrale die Zahlung von fünf Millionen Euro in der Internetwährung Bitcoin gefordert haben. Um den Druck zu erhöhen, sollen sie später in mehreren Lidl-Filialen in Dortmund, Köln, Bonn und Düsseldorf mit Pflanzenschutzmittel versetzte Gläser mit Brotaufstrich deponiert haben. Laut Staatsanwaltschaft wäre das Gift nicht tödlich gewesen. Die Anklage lautet auf Erpressung.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 01:48 Uhr