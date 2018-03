Bildung : Giffey: Erzieher sollen so viel verdienen wie Lehrer

von dpa

25. März 2018, 11:10 Uhr

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat eine deutlich bessere Bezahlung von Erziehern gefordert. Diese sollte auf das Niveau von Grundschullehrern angehoben werden, schlug die SPD-Politikerin in der «Bild am Sonntag» vor. Es gehe schließlich um Menschen, die in der Bildung arbeiteten und die Basis für die Zukunft unserer Kinder und damit für die Zukunft der Bundesrepublik legten, argumentierte Giffey. Auf die Frage, wer dies bezahlen solle, antwortete die SPD-Politikerin, da seien alle gefragt, Bund und Länder.