Wetter : Gewitter bringen Abkühlung - Blitze richten Schäden an

von dpa

29. Juli 2018, 05:49 Uhr

Gewitter haben mancherorts in Deutschland für die ersehnte Abkühlung gesorgt - aber auch Schäden verursacht. Bei einer Familienfeier in Sachsen-Anhalt schlug ein Blitz in eine Scheune ein, zehn Menschen wurden verletzt - darunter fünf Kinder. Sie erlitten Verbrennungen. Ein Reihenhaus in Thüringen stand nach einem Blitz in Flammen. In Niedersachsen sorgten Sturmschäden für Streckensperrungen bei der Bahn zwischen Hannover, Bremen und Hamburg. Mittlerweile sind umgestürzte Bäume weggeräumt und die Strecken wieder frei, heißt es von der Bahn. Mit Beginn der neuen Woche kehrt die Hitze zurück.