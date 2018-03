Unfälle : Germanwings-Absturz vor drei Jahren: Schweigeminute in Haltern

von dpa

24. März 2018, 01:15 Uhr

Mit einer Schweigeminute und einer Gedenkandacht wird heute im nordrhein-westfälischen Haltern der Toten des Germanwings-Absturzes vor genau drei Jahren gedacht. Das Flugzeug mit der Flugnummer 4U9525 zerschellte am 24. März 2015 um 10.41 Uhr an einem Berg in den südfranzösischen Alpen. Alle 150 Insassen kamen uns Leben. Nach Überzeugung der Ermittler hatte der Copilot die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht. Unter den Toten waren 16 Schüler und zwei Lehrerinnen des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern. Sie waren auf dem Rückflug von einem Schüleraustausch in Spanien.