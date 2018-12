Demonstrationen : «Gelbwesten»-Protest: Keine Krawalle, aber neue Forderungen

von dpa

16. Dezember 2018, 06:47 Uhr

Bei den «Gelbwesten»-Protesten in Frankreich ist es diesmal nicht zu den befürchteten Ausschreitungen gekommen. Statt mehr als 120 000 Menschen gingen unter hohem Polizeiaufgebot nur etwas mehr als die Hälfte landesweit auf die Straße. Doch die, die sich in Paris und anderen Städten des Landes versammelten, sind in ihren Forderungen politischer geworden. «Macron tritt zurück» und «RIC» stand auf den Spruchbändern der Demonstranten. «RIC» steht übersetzt für Referendum der Bürgerinitiative, und entspricht etwa der Volksinitiative in der Schweiz.