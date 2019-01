Migration : Geflüchtete Saudi-Araberin auf dem Weg nach Kanada

von dpa

12. Januar 2019, 04:52 Uhr

Die junge Saudi-Araberin Rahaf Mohammed el-Kunun wird nach der Flucht vor ihrer Familie heute in Kanada erwartet. Die 18-Jährige hat in Thailands Hauptstadt Bangkok einen Linienflug in ihre künftige Heimat angetreten. Ihr Fall hat international Aufsehen erregt: Zwischenzeitlich drohte der jungen Frau, die sich vom Islam losgesagt hat, die Abschiebung zurück nach Saudi-Arabien. Mit einer Kampagne über Twitter gelang es ihr, dies zu verhindern. Ursprünglich hatte die 18-Jährige nach Australien gewollt.