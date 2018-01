Notfälle : Gefährliches Päckchen in Berlin in Zusammenhang mit DHL-Erpressung

von dpa

erstellt am 12.Jan.2018 | 21:48 Uhr

Ein gefährliches Päckchen in Berlin steht nach Angaben der Behörden im Zusammenhang mit dem DHL-Erpresser. Die Versandtasche mit einer Zündvorrichtung und vermutlich Schwarzpulver aus Feuerwerkskörpern war heute in einer Bankfiliale aufgetaucht. «Einen Sachzusammenhang mit der DHL-Erpressung in Brandenburg können wir bestätigen», schrieb die Berliner Polizei auf Twitter. Auch die Brandenburger Behörden gehen von einem Zusammenhang mit den in Potsdam und Frankfurt entdeckten Paketbomben aus. Der Berliner Umschlag wurde jedoch nicht vom Paketdienstleister DHL zugestellt.