Unfälle : Gedenkfeier zum Jahrestag der Überlinger Flugzeugkatastrophe

Mit einer bewegenden Gedenkfeier hat das Land Baden-Württemberg in Überlingen am Bodensee der Opfer der Flugzeugkatastrophe vor 15 Jahren gedacht. Vor etwa 80 Hinterbliebenen sagte Staatsminister Klaus-Peter Murawski: «Wir können dieses furchtbare Unglück nicht rückgängig machen, aber wir können dazu beitragen, dass es nicht in Vergessenheit gerät.» Am 1. Juli 2002 waren nahe Überlingen eine russische Passagiermaschine und ein DHL-Flugzeug zusammengestoßen und abgestürzt. Dabei kamen alle 71 Insassen ums Leben, unter ihnen Dutzende Schulkinder.

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 22:03 Uhr