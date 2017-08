Computer : Gamescom geht mit Besucherrekord zu Ende

Die Computerspielmesse Gamescom in Köln ist mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Mehr als 350 000 Besucher aus 106 Ländern strömten seit Dienstag zum weltweit größten Event für Computer- und Videospiele an den Rhein, wie die Koelnmesse am letzten Veranstaltungstag bilanzierte. 2016 waren rund 345 000 Besucher aus 97 Ländern gekommen. Eine neue Bestmarke habe man auch auf Ausstellerseite mit 919 Unternehmen aus 54 Ländern verzeichnet. Erstmals hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Messe eröffnet.

von dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 14:41 Uhr