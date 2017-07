Unfälle : Gaffer behindern Rettungskräfte nach Unfall auf A3

Nach einem Unfall an einer Baustelle der Autobahn 3 bei Limburg haben Gaffer die Rettungskräfte behindert. Die Fahrer hätten zuerst keine Rettungsgasse gebildet, heißt es von der Feuerwehr. In den vergangenen Tagen habe es schon ähnliche Fälle gegeben. Seit Ende Mai gilt es als Straftat, bei Unglücksfällen vorsätzlich Einsatzkräfte zu behindern. Gestern waren drei Autos in der Baustelle Richtung Frankfurt aufeinander gefahren, ein Motorrad fuhr auf ein Auto auf. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 13:45 Uhr