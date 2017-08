Terrorismus : Gabriel: Kein Grund für Warnung vor Spanien-Reisen

Auch nach dem Terroranschlag in Barcelona hält Bundesaußenminister Sigmar Gabriel Spanien für ein sicheres Reiseland. «Wir sind ganz sicher, dass Spanien nach wie vor ein Reiseland ist, bei dem wir keinerlei Warnungen aussprechen müssen», sagte er am Abend bei einem Besuch in Barcelona. Er betonte aber auch: «Es gibt keine absolute Sicherheit.» Bei einem Anschlag mit einem Kleintransporter in Barcelona waren 13 Passanten getötet worden. Unter den Verketzten sind auch 13 Deutsche, zwei Frauen schweben noch in Lebensgefahr.

von dpa

erstellt am 18.Aug.2017 | 22:54 Uhr