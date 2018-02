Konflikte : Gabriel erwartet baldige Gerichtsentscheidung im Fall Yücel

von dpa

14. Februar 2018, 14:20 Uhr

Außenminister Sigmar Gabriel erwartet eine baldige Gerichtsentscheidung im Fall des seit einem Jahr in der Türkei inhaftierten «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel. «Und ich hoffe natürlich, dass die positiv für Deniz Yücel ausgeht», sagte Gabriel bei einem Besuch in Belgrad. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hofft nach eigenen Worten in den ARD-Tagesthemen auf eine baldige Freilassung. Vor einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin morgen verwies Yildirim allerdings darauf, dass dies nicht die türkische Regierung, sondern die Justiz entscheide.