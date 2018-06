Welthandel : G7: Treffen der Finanzminister von Zollstreit überschattet

von dpa

03. Juni 2018, 10:25 Uhr

Die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium sorgen weiter für Ärger. Beim Treffen der G7-Finanzminister in Kanada musste sich US-Vertreter Mnuchin scharfe Gegentöne gefallen lassen. Die Botschaft seiner Kollegen: US-Präsident Trump müsse jetzt reagieren, sonst werde geschlossen dagegen gehandelt; die Zölle seien rechtswidrig und ein Bruch internationaler Regeln. Deutschlands Finanzminister Scholz bezeichnete es als bedrückend, wie sich die USA verhielten. Am kommenden Freitag beginnt ebenfalls in Kanada der G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs.