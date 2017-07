G20 : G20-Gipfel endet - Größte Demonstration

Der erste G20-Gipfel in Deutschland geht heute in Hamburg zu Ende - eine Einigung in wichtigen Streitfragen wie Klimaschutz oder freier Welthandel ist ungewiss. Schon die Diskussionen gestern zeigten, dass die Gruppe der führenden Wirtschaftsmächte wegen der Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump tief gespalten ist. Nach zwei von Gewalt geprägten Tagen in Hamburg werden weitere Ausschreitungen nicht ausgeschlossen. Heute soll in der Hansestadt die größte Demonstration mit bis zu 100 000 Teilnehmern stattfinden.

erstellt am 08.Jul.2017 | 00:10 Uhr