G20 : G20-Gegner protestieren - Merkel trifft Trump

Es wird der Tag der Weichenstellungen: Heute könnten Vorentscheidungen darüber fallen, ob der morgen beginnende G20-Gipfel in Hamburg für Kanzlerin Angela Merkel ein Erfolg wird. Bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump will sie ausloten, inwieweit er mit seiner nationalistischen Handels- und Wirtschaftspolitik sowie kontroversen Klimapolitik den Gipfel blockieren könnte. Am Nachmittag steht außerdem die wohl heikelste Demo von Gipfelgegnern an: Der Aufzug von 8000 Linksautonomen unter dem Motto «Welcome to Hell».

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 07:51 Uhr