Brände : Fünf Menschen sterben bei Wohnhausbrand in Rheinland-Pfalz

von dpa

08. Februar 2019, 07:55 Uhr

Fünf Menschen sind bei einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im rheinland-pfälzischen Lambrecht ums Leben gekommen. Bei den Toten handele es sich um Männer und mindestens eine Frau, sagte eine Polizeisprecherin. «Die Bewohner der drei anderen Wohnungen in dem Haus konnten sich eigenständig ins Freie retten.» Der Brand sei möglicherweise in der Küche ausgebrochen. Unter den Toten sei das Paar, das in der Dachgeschosswohnung gemeldet gewesen sei. Die anderen drei Toten seien wohl Besucher gewesen. Die Brandursache ist noch unklar.