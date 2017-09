Kirche : «Friedenspapst» Franziskus begeistert in Kolumbien empfangen

Mehr als eine halbe Million Menschen haben Papst Franziskus in Kolumbien einen begeisterten Empfang bereitet. Bereits bei der Landung in der Hauptstadt Bogotá stand das den Besuch dominierende Thema des historischen Friedensprozesses im Mittelpunkt. Dutzende Kriegsopfer in Rollstühlen begrüßten den Papst, der sie umarmte. Bei der Fahrt mit dem Papamobil in die Stadt gab es zeitweise kein Durchkommen mehr, die Sicherheitsleute reagierten sichtbar nervös. Franziskus will in Kolumbien unter anderem den historischen Friedensprozess und die Aussöhnung miteinander stärken.

von dpa

erstellt am 07.Sep.2017 | 06:46 Uhr