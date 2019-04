Demonstrationen : Friedensbewegung schließt Ostermärsche ab

von dpa

21. April 2019, 23:50 Uhr

Mit Kundgebungen und Aktionen in mehreren Städten schließt die Friedensbewegung heute die diesjährigen Ostermärsche ab. So will sie etwa im rheinland-pfälzischen Büchel, wo nach Expertenschätzung noch etwa 20 US-Atombomben auf einem Fliegerhorst stationiert sind, unter dem Motto «Atomwaffen abrüsten statt aufrüsten» protestieren. Veranstaltungen sind auch in Darmstadt, Hamburg, Offenbach und Frankfurt geplant.