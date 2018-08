Kriminalität : Frauenmord in Düsseldorf: Verdächtiger weiter auf der Flucht

von dpa

23. August 2018, 05:56 Uhr

Trotz zahlreicher Hinweise an die Ermittler ist der mutmaßliche Frauenmörder Ali S. noch immer auf der Flucht. Wie ein Polizeisprecher sagte, suchen die Beamten weiterhin nach dem 44-jährigen Kiosk-Mitarbeiter, der am Montag in Düsseldorf eine 36-jährige Frau auf offener Straße erstochen haben soll. Der Fall war am Abend Thema in der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst». Nach der Ausstrahlung gingen bei den Ermittlern bis zum frühen Morgen drei weitere Hinweise ein.