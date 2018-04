Kriminalität : Frauenleiche im Neusiedler See - Verdächtiger geständig

von dpa

30. April 2018, 21:16 Uhr

Gut zwei Wochen nach dem Fund einer zersägten Frauenleiche im Neusiedler See in Österreich scheint der Fall geklärt: Ein 63 Jahre alter Verdächtiger hat gestanden, die Frau getötet zu haben. Das sagte die Anwältin des Mannes der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Der Österreicher war am Samstag festgenommen worden. Der mutmaßliche Täter habe das spätere Opfer, eine slowakische Prostituierte, in Wien kennengelernt und dann mit nach Hause genommen. Als er kuscheln wollte, habe die Frau zu schreien begonnen und er sie in Panik gewürgt.