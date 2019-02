Brände : Frau und Kind sterben bei Wohnhausbrand in Lyon

von dpa

10. Februar 2019, 10:55 Uhr

Beim Brand in einem Wohnhaus in Lyon sind eine Frau und ihr Kind ums Leben gekommen. In einer Bäckerei in der unteren Etage des Hauses hatte es am Abend eine Explosion gegeben. Danach breitete sich ein Feuer auf den Rest des Hauses aus. Vier weitere Menschen wurden verletzt. Ein Mann sprang aus dem Fenster, um sich vor den Flammen zu retten - dabei handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um den Vater. Eine Gasexplosion könnte die Ursache gewesen sein.