Explosionen : Frau bei Explosion in Einfamilienhaus schwer verletzt

Eine gewaltige Explosion hat am Morgen ein Einfamilienhaus in Weinböhla bei Dresden erschüttert und erheblich beschädigt. Bei der Detonation erlitt eine Frau schwere Verletzungen, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Leipzig gebracht. Die Mutter der Frau befand sich auch in dem Haus, blieb aber unverletzt. Details zur Identität teilte die Polizei nicht mit. Auch die Ursache des Unglücks steht noch nicht fest.

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 12:44 Uhr