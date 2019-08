Migration : Frankreich sagt Aufnahme von 40 Menschen der «Open Arms» zu

von dpa

18. August 2019, 16:54 Uhr

Frankreich will 40 der vom spanischen Rettungsschiff «Open Arms» geretteten Menschen aufnehmen. Allerdings müssten es Flüchtlinge sein oder Menschen, die «internationalen Schutz» benötigten, berichtet AFP. Die Nachrichtenagentur beruft sich auf das Innenministerium in Paris. Das Schiff liegt seit Donnerstag wenige Hundert Meter vor der italienischen Insel Lampedusa, darf aber weiterhin nicht anlegen. An Bord befanden sich am Sonntag noch 107 der ursprünglich fast 160 Menschen, die die private Hilfsorganisation Proactiva Open Arms aus dem Mittelmeer gerettet hatte.