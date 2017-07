Fußball : Francesco Totti beendet Fußball-Karriere und bleibt AS Rom treu

Francesco Totti beendet definitiv seine große Fußball-Karriere. «Der erste Teil meines Lebens als Fußballer ist vorbei, ein noch viel wichtigerer beginnt jetzt», schrieb der Profi vom AS Rom und Weltmeister von 2006 bei Facebook. Der 40 Jahre alte italienische Fußball-Star wird in einer noch nicht genauer bezeichneten Funktion weiter seinem Club AS Rom treu bleiben. Totti gewann mit den Römern 2001 die italienische Meisterschaft sowie 2007 und 2008 den Pokal. Insgesamt bestritt er 786 Pflicht-Spiele für die Roma.

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 21:49 Uhr