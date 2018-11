Geschichte : Foto mit Hitler und jüdischem Mädchen versteigert

von dpa

14. November 2018, 22:14 Uhr

Ein Foto mit Adolf Hitler und einem jüdischen Mädchen hat in den USA für mehr als 10 000 Euro den Besitzer gewechselt. Das Schwarz-Weiß-Bild des Fotografen Heinrich Hoffmann wurde im US-Staat Maryland für umgerechnet mehr als 10 000 Euro versteigert, wie die «Washington Post» berichtete. Nach Angaben des Auktionshauses entstand die Aufnahme an Hitlers Geburtstag am 20. April 1933 auf dessen Berghof am Obersalzberg in Bayern und trägt eine spätere Widmung des Diktators an Bernhardine «Rosa» Nienau.