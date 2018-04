Motorsport : Formel-1-Star Vettel über Selfies: «Nicht normal»

von dpa

29. April 2018, 09:24 Uhr

Formel-1-Star Sebastian Vettel hat für Selfies überhaupt kein Verständnis. «Ich finde das komplett komisch, Bilder von sich zu machen. Ich bin aufgewachsen, da wurde man gefragt, was mit einem los ist, wenn man ständig in den Spiegel schaut oder Bilder von sich macht. Oder ob man vor lauter Eitelkeit das Leben verpasst, solche Sprüche eben», sagte Vettel der «Bild am Sonntag». «Und heute ist es komplett normal, Bilder von sich zu machen. Ich finde das nach wie vor nicht normal.» Der Ferrari-Fahrer aus Heppenheim lehnt soziale Medien ab.