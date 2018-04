Luftverkehr : Flugverkehr in Europa: Nach Störungen alle Systeme in Betrieb

von dpa

04. April 2018, 08:50 Uhr

Nach den Störungen im europaweiten Flugverkehr sind die Systeme bei der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt wieder im regulären Betrieb. Das teilte die Brüsseler Organisation über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Probleme würden nun vollständig analysiert, so dass daraus gelernt werden könne, hieß es. Wegen eines Systemausfalls war der Flugverkehr in weiten Teilen Europas am Dienstag zeitweise erheblich beeinträchtigt. Nach Angaben von Eurocontrol waren Verspätungen bei rund 15 000 Verbindungen möglich.