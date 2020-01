Verbraucher : Flughafen BER sucht rund 20 000 Komparsen für Probebetrieb

von dpa

27. Januar 2020, 12:42 Uhr

Interessierte können sich ab sofort für die Teilnahme am Probebetrieb des neuen Hauptstadt-Flughafens BER anmelden. Insgesamt suchen die Betreiber rund 20 000 Komparsen für Probetage zwischen dem 23. Juni und dem 15. Oktober. Für eine Übung am unter dem Flughafen gelegenen Bahnhof werden zudem für den 29. April etwa 900 Freiwillige gesucht. Insgesamt sind rund 30 Probe-Betriebstage angesetzt. «Das Interesse ist groß», sagte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup. Mit den Komparsen sollen die betrieblichen Abläufe am Flughafen simuliert werden.