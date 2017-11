Marathon : Flanagan und Kamworor gewinnen New-York-Marathon

von dpa

erstellt am 05.Nov.2017 | 19:12 Uhr

Als erste Amerikanerin seit 40 Jahren hat Shalane Flanagan den New-York-Marathon gewonnen. Sie siegte in 2:26:53 Stunden vor der Kenianerin Mary Keitany und Mamitu Daska aus Äthiopien. Bei den Männern holte der 24 Jahre alte Kenianer Geoffrey Kamworor seinen ersten Triumph in New York. Er überquerte nach 2:10:53 Stunden die Ziellinie. Wegen des Terroranschlags von Manhatten, bei dem am Dienstag acht Menschen getötet wurden, gab es beim Marathon diesmal besonders scharfe Sicherheitsvorkehrungen.