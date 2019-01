Musik : Fischer und Silbereisen gemeinsam auf der Schlagerbühne

von dpa

12. Januar 2019, 23:47 Uhr

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind am Abendzum ersten Mal nach Bekanntwerden ihrer Trennung gemeinsam öffentlich aufgetreten. Fischer war zu Gast in Silbereisens ARD-Show «Schlagerchampions - Das große Fest der Besten». Auch viele andere Stars kamen ins Berliner Velodrom, um dort zu singen. Darunter waren etwa Andreas Gabalier, Andrea Berg, Roland Kaiser und Marianne Rosenberg. Auch die Bands Santiano und Kelly Family traten in der Live-Sendung auf.