Brände : Feuerwehren fordern mehr spezielles Gerät für Waldbrände

von dpa

05. August 2018, 12:50 Uhr

Die Feuerwehren in Deutschland brauchen nach Ansicht ihres Bundesverbandes mehr schweres Gerät um Waldbrände zu löschen. Das sagte der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Knorr, der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Es fehle an Tanklöschfahrzeugen, die insbesondere im Wald eingesetzt werden können, sowie an spezieller Schutzausrüstung. Knorr forderte, Bund und Länder sollten das fehlende Gerät anschaffen. Aufgrund der anhaltenden Hitze und Trockenheit in Deutschland ist die Waldbrandgefahr derzeit vielerorts hoch.