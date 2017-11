Notfälle : Feuerwehr rettet Jungen aus zehn Meter hoher Tanne

von dpa

erstellt am 12.Nov.2017 | 23:42 Uhr

Ein sechsjähriger Junge ist in Nordrhein-Westfalen eine zehn Meter hohe Tanne hinaufgeklettert - und kam nicht mehr runter. Spaziergänger sahen das Kind in Erkrath und riefen die Feuerwehr. Diese rückte dann gemeinsam mit Höhenrettern aus Düsseldorf an. Bevor einige der insgesamt 40 Feuerwehrleute zu dem Jungen vordringen konnten, mussten erst einige Äste der Tanne abgesägt werden. Nach etwa 80 Minuten konnte der Junge dann aus der misslichen Lage befreit werden.